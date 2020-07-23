محمد بن مسعود - الدمام - لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً. وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل. تعليم الرياض "تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل قاسم الخبراني الخليج 365 2020-07-23 حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً. وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل. Advertisements 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 06:33 PM لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً. وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل. ، "تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.