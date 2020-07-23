الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على الرياض

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): نبهت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على عدة محافظات في الرياض. نبهت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على عدة محافظات في الرياض. وشمل التنبيه محافظات (الحريق - الخرج - الدوادمي - العاصمة الرياض - المزاحمية - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - عفيف ). وتوقعت الهيئة أن يصاحب هطول الأمطار نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

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