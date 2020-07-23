شاهد.. مقطع رائع للحظة رفع ثوب الكعبة المشرفة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو رائع لاجمل مشهد والذي تتعلق به الانظار في كل العالَم الإسلامي لحظة رفع ثوب الكعبة. وثق مقطع فيديو رائع لاجمل مشهد والذي تتعلق به الانظار في كل العالَم الإسلامي لحظة رفع ثوب الكعبة. وأظهر حساب "طقس" عبر "تويتر" لحظة رفع الثوب استعدادا لموسم الحج لحظة رفع ثوب الكعبة المشرفة لعام 1441هـ ويذكر أن رئاسة الحج هذا العام قررت عمل حواجز حول الكعبة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

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