شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة قياس السكر دون وخز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشرت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة "عش بصحة"، مقطع فيديو لتوضيح الطريقة السليمة لاستخدام قياس السكر، وقيام السكر دون وخز.

وأوضح الفيديو خطوات استخدام الجهاز، والتي تتضمن " مسح الجزء الخلفي للذراع بمعقم وتركه يجف، ثم نزع غطاء علبة الحساس بروية، ومن ثم وضع أداة تركيب الحساس على العلبة والضغط للأسفل " .

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وبيّن الفيديو، أنه لابد من مطابقة العلامة الداكنة على أداة تركيب الحساس على العلامة الداكنة في العلبة، ثم رفع الغطاء، ووضع الأداة على موقع المعقم والضغط بإحكام لوضع الحساس، والتأكد من تثبيته على الذراع.

ويتم بعد ذلك الضغط على زر الصفحة الرئيسة لتشغيل القارئ، وفتحه والبحث عن بدء حساس جديد، ثم وضعه بالقرب من الحساس بمسافة 4 سم، ثم الانتظار 60 دقيقة حال استخدام الحساس لأول مرة، ومن ثم مرر القارئ على الحساس لتظهر النتائج.

وكشف الفيديو، أن الحساس يظهر بعد مسحة واحدة كل من " قراءة السكر الحالية، سهم اتجاه السكر، سجل قراءات السكر خلال آخر 8 ساعات، عدد حالات انخفاض السكر خلال فترة معينة ".