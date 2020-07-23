شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف مدى فعالية دواء خافض للكولسترول في معالجة مصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مدى فعالية دواء خافض للكولسترول في معالجة مصابي كورونا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن " هناك بعض الفرضيات النظرية التي ربطت بين تلك الأدوية وبين معالجة بعض الفيروسات، ولا يمكن الاستناد على هذه الفرضيات لأنها لم تُجرب ولم تُدرس ولم يُجرى الأبحاث عليها" .
وأضاف : " بالتالي لا يمكن إدخال مثل هذه العلاجات في بروتوكولات موثوقة، وحتى الآن لم توجد أدلة علمية عليها " .
وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 260.394 حالة منذ بدء الجائحة.
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