شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح علاقة حرارة الطقس بانتشار فيروس كورونا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يثبت حتى الآن أن مستويات درجات الحرارة المرتفعة في الجو لها علاقة بالتحكم بانتشار فيروس كورونا المستجد

وقال العبدالعالي خلال تصريحاته المذاعة عبر قناة الإخبارية إن الدراسات موجودة ومستمرة أما بالنسبة لما يتعلق بالمملكة فإن هناك خبرات سابقة من دراسات أجريت في المملكة على فيروسات كورونا الآخرى المسببة للمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية وكانت نتائجها لم تظهر ارتباطا بين حرارة الجو وبين انتشار الفيروس بشكل مباشر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 3092 حالة.