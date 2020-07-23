شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تُسجل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 260.394 حالة منذ بدء الجائحة. أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 260.394 حالة منذ بدء الجائحة. وأوضحت في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 3092 حالة تعافي جديدة ليصل الإجمالي إلى 213.490 حالة، فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2.635 حالة.

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