شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: أنعم الله على المملكة بعافية الملك سلمان ونتمنى شفائه قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال في مداخلة له بقناة الإخبارية:" الحمد لله الذى أنعم على المملكة بعافية مولي خادم الحرمين الشريفين، وشفائه أن شاء الله في القريب العاجل".

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وأكد أن المملكة بكل من فيها من مواطنين عاشوا فرحة لقاء الحرمين الشريفين من خلال ظهوره في اجتماع الوزراء، متمنياً شفائه قريباً.

يذكر أن الديوان الملكي أعلن اليوم الخميس إجراء خادم الحرمين الشريفين لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح.

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