شكرا لمتابعة خبر عن السماح بدخول السعوديين ومرافقيهم من الأردن دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بدأ الأردن، في السماح بدخول المواطنين السعوديين ومرافقيهم إلى المملكة بدون تصريح مُسبق.
وأكدت سفارة المملكة في الأردن، على صدور أمرًا ساميًا يقضي بالسماح للسعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة بالدخول مع مرافقيهم عبر المنافذ البرية مباشرة، دون تصريح مُسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
يشار إلى أن أوكرانيا كانت قد أعلنت عن السماح بتواجد السعوديين على أراضيها بدون تأشيرة، لمدة من 90 إلى 180 يوما.
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