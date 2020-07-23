بيان عاجل من الديوان الملكي … التفاصيل

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‏‎الديوان_الملكي: أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح . وسيمضي – حفظه الله – بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.





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