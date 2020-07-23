الديوان الملكي: نجاح عملية استئصال المرارة لخادم الحرمين الشريفين

بمستشفى الملك فيصل التخصصي
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة اليوم الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقال بيان الديوان الملكي: إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وسيمضي خادم الحرمين الشريفين بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.
وقد وجه خادم الحرمين خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.
كما عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لكل من اتصل هاتفيًا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
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