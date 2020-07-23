ضبط تشكيل عصابي باكستاني بجدة.. وشرطة مكة تعلن التفاصيل

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، ملابسات ضبط تشكيل عصابي باكستاني.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة ألقت القبض على التشكيل العصابي المكون من 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية (أعمارهم في العقدين الثالث والرابع).

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وبيَّن المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن أعضاء التشكيل تورطوا في الاعتداء على عمال في أحد المستودعات وسرقة 6 حاويات منه بمحافظة جدة.

وتُقدَّر قيمة المسروقات بأكثر من 800 ألف ريال، فضلًا عن سرقة عدد من الكابلات النحاسية المُغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة.

وقد تم إيقاف التشكيل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافةً لإحالتهم إلى النيابة العامة.