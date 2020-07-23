الحربي ينبه لهطول مطر شديد على منطقتين: يستمر 6 أيام

وجه خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، تنبيهًا بشدة الهطولات الممطرة خلال الأيام الـ6 المقبلة بمناطق عدة.

وقال الحربي- عبر تويتر- إنه متوقع شدة الهطولات الممطرة خلال الأيام الستة المقبلة، خاصة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبلين، وذلك نواحي: جازان وعسير وتهاما وسواحلها.

وأضاف الحربي، أن مناخ هذا العام منذ ابتداء الخريف وحتى اليوم، وهو في صورة مغايرة عما هو معتاد، مشيرًا إلى أن من يشاهد مسار الرياح سيقول إننا في أشهر الشتاء أو الربيع أو الوسم، رغم أننا في شهر يوليو.

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