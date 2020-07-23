الوزارة تطرقت إلى مميزاته

أوضحت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الطريقة السليمة لاستخدام قياس السكر. وجاءت الطريقة التي أوضحتها وزارة الصحة كالآتي: - مسح الجزء الخلفي للذراع بمعقم. - انزع غطاء علبة الحساس بروية. - ضع أداة تركيب الحساس على علبة الحساس واضغط للأسفل. - تأكد من مطابقة العلامة الداكنة على أداة تركيب الحساس على العلامة الداكنة في علبة الحساس، ثم ارفع الغطاء. - ضع أداة تركيب الحساس على موقع المعقم واضغط بإحكام لوضع الحساس. - تأكد من تثبيت الحساس على الذراع. - اضغط زر الصفحة الرئيسة لتشغيل القارئ. - افتح القارئ وابحث عن بدء حساس جديد Advertisements - امسك القارئ وحافظ على مسافة بينه وبين الحساس 4 سم. - في حالة استخدام الحساس لأول مرة عليك الانتظار لمدة 60 دقيقة. - ثم مرر القارئ على الحساس لتظهر النتائج. وأشارت إلى أن الحساس يظهر بعد مسحة واحدة الآتي: - قراءة السكر الحالية. - سهم اتجاه السكر. - سجل قراءات السكر خلال آخر 8 ساعات. - يظهر عدد حالات انخفاض السكر خلال فترة معينة. اقرأ أيضًا «الصحة» تصدر دليلًا متكاملًا لمرضى السكري عن فيروس كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الصحة توضح الطريقة السليمة لقياس السكر بدون «وخز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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