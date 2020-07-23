عبر نظام «نور».. 11 خطوة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ، عبر نظام نور، واستكمال كل الخطوات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة؛ حيث كشفت خطوات التسجيل في النظام.

وكشف الحساب الرسمي لشركة تطوير النقل التعليمي عبر موقع «تويتر» خطوات طلب النقل المدرسي إلكترونيًا من خلال نظام نور، والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على نظام نور.

2- سجل دخولك على النظام.

3- اختر طلب النقل المدرسي للعام المقبل الموجود في خانة النقل المدرسي.

4- اضغط على طلب النقل.

5- وافق على رسالة الشروط والأحكام.

6- اكتب البيانات الأساسية والمطلوبة.

7- أكد رقم الجوال وأدخل الكود المرسل لك.

8- اضغط على دفع أجور التسجيل من خلال سداد المبلغ.

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9- اختر نعم في رسالة التأكيد على سداد المبلغ.

10- احتفظ برقم فاتورة السداد.

11- اطلع على حالة الفاتورة بعد السداد سيظهر لك أن الطلب قيد الدراسة من الشركة.

وأوضح أيضًا خطوات سداد الفاتورة إلكترونيًا عن طريق الحساب البنكي والتي جاءت كالآتي:

1- سجل دخولك على حسابك البنكي.

2- اختر سداد فاتورة لمرة واحدة.

3- اختر فئة الخدمات.

4- اختر النقل المدرسي.

5- ادفع مبلغ الفاتورة.

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