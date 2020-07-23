195 مليونا لتصريف السيول بمخططات ولي العهد بمكة

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، عدداً من مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد، في جولة رافقه خلالها وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط ومدير عام تنفيذ مشاريع السيول المهندس طلال الحسيني ومساعد مدير عام الإدارة المهندس يحيى الأحمري وعدد من المسؤولين والمقاولين ومنفذي المشاريع.

ووقف القويحص على مشروع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في مخططات ولي العهد 5، 6، 7، 8 وجزء من مخطط 9، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 195 مليون ريال، وهو يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له، وتعد المواقع من ضمن خطط الأمانة في استكمال البنية التحتية لمخططات ولي العهد، وتصنف من المشروعات ذات الأهمية في المنطقة.

وأوضح الحسيني أن المشروع سيسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار إلى خارج النطاق السكني، وبيّن أن الأمانة تولي مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى، وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وتأتي الجولة بهدف الإطلاع عن قرب والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة ومشاريعها التنموية والحرص الدائم على سير هذه الأعمال بالشكل المطلوب ووفق المعايير الفنية والهندسية الموضوعة والمدة الزمنية المحددة.