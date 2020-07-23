195 مليونا لتصريف السيول بمخططات ولي العهد بمكة

ووقف القويحص على مشروع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في مخططات ولي العهد 5، 6، 7، 8 وجزء من مخطط 9، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 195 مليون ريال، وهو يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له، وتعد المواقع من ضمن خطط الأمانة في استكمال البنية التحتية لمخططات ولي العهد، وتصنف من المشروعات ذات الأهمية في المنطقة.
وأوضح الحسيني أن المشروع سيسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار إلى خارج النطاق السكني، وبيّن أن الأمانة تولي مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى، وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.
وتأتي الجولة بهدف الإطلاع عن قرب والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة ومشاريعها التنموية والحرص الدائم على سير هذه الأعمال بالشكل المطلوب ووفق المعايير الفنية والهندسية الموضوعة والمدة الزمنية المحددة.
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