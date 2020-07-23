إطلاق مشروع كافح للمحافظة على الصحة وحماية المجتمع

ويهدف المشروع إلى المحافظة على الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال تنفيذ أعمال الرش الأرضي والاستقصاء الحشري واليرقي في جميع مناطق المملكة، إذ خصصت 59 فرقة للمكافحة والاستقصاء بمنطقة مكة المكرمة.
وسيسهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية بواقع 60 فرقة بمنطقة جازان بالإضافة إلى 71 فرقة موزعة على جميع مناطق المملكة بعدد إجمالي 212 فرقة.
ويأتي المشروع ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ويعد هذا المشروع الأكبر من برنامج الإدارة المتكامل لمكافحة نواقل الأمراض عبر مناطق المملكة ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والمضخات الخاصة بالمكافحة "الضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر وخزانات الضغط العالي".
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