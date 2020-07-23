السياحة والضيافة الأكثر تضررا من كورونا

جاء ذلك، خلال كلمة الحربي، أمس، في ختام مبادرة «نستعد لسياحتنا 3»، عبر الاتصال المرئي، التي هدفت إلى تقديم استشارات مجانية لـ50 منشأة في قطاعات السياحة والضيافة والفعاليات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقليل حدة أثر جائحة كورونا على تلك المنشآت، وركزت مجمل الاستشارات على الخطط التشغيلية والتسويقية وتنمية رأس المال البشري في تلك المنشآت مما يساهم في العودة السريعة لها، وذلك بالتعاون مع مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في جدة المهندس محمد الخالد. وقال الحربي "تشهد صناعة السياحة قفزات كبيرة في المملكة بفضل الدعم الحكومي الكبير، وكان آخره تدشين الهيئة السعودية للسياحة، وإطلاق موسم صيف السعودية وذلك من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020 في 10 وجهات تغطي عددا من مناطق الجذب السياحي داخل المملكة".
يذكر أن إجمالي المتدربين في النسختين السابقتين للمبادرة نحو 300 من الشباب والشابات السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة والإرشاد السياحي.
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