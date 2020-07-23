إجراءات تنظيمية لتشغيل المسالخ بحج هذا العام

اتخذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ إجراءات احترازية وإعداد خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ خلال موسم الحج لعام 1441 وذلك بتشغيل أكبر عدد من صالات المسالخ، حيث بلغ إجمالي عدد المسالخ المعتمد تشغيلها خلال حج هذا العام 4 مسالخ وهي: مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.

وعن خطة الرقابة لمواجهة فيروس "كورونا" الخاصة بإدارة المسالخ لموسم حج 1441 أوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، أن الأمانة اعتمدت في خطتها على الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا، وذلك بوضع علامات تباعد بين مرتادي المسلخ، وتنظيم الوقوف في صالات الانتظار، وتوفير المعقمات، وقياس الحرارة، وتباعد الجزارين داخل المسلخ ومنع خروجهم، وقياس درجة حرارة الجزارين قبل عملهم، وارتداء الزي الواقي الآمن من قبل الأطباء والجزارين والعاملين في المسلخ، وتنظيف وتطهير الأدوات والأسطح المعرضة للتلامس بشكل دوري.

وأشار إلى المبادرة التي تبنتها وكالة الخدمات لدعم التطبيقات الإلكترونية للأضاحي، حيث بادرت الأمانة لدعم تطبيقات بيع اللحوم عن طريق التطبيقات الإلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي كامل لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين لمنازلهم دون الحاجة للذهاب للمسالخ، وذلك لتجنيب المواطنين الازدحام بالمسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

وأضاف أن وكالة الخدمات بالأمانة تبنت أيضاً مبادرة الاستقبال المبكر للمذبوحات، وهي مبادرة تهدف إلى التسهيل على المواطنين للوصول إلى المسلخ وتسليم أضاحيهم واستلام لحومها بكل أريحية وفي بيئة صحية سليمة من خلال استقبال المذبوحات قبل يوم العيد وتحديد موعد لاستلام الذبيحة وصالة خاصة لمذبوحاتهم.