

المدينة المنورة 2 ذوالحجة 1441 الموافق 23 يوليو 2020 واس

التقى محافظ محافظة الحناكية زياد بن عبيد العتيبي اليوم، بالمدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان.

واطلع العتيبي خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي وزارة الإسكان بالمنطقة، على عدد من مسارات مشروعات الوزارة والإسكان التنموي بالمحافظة.

كما بحث الجانبان المواقع الجديدة للإسكان، ومناقشة مشروع موقع إسكان الحناكية البالغ مساحته 470,023 مترا مربعا بعدد 410 قطع سكنية ومسجدان وجامع كبير، ومدرستان للبنين والبنات وثلاثة مراكز تجارية، وعدد من الحدائق وملاعب الأطفال.

من جهة أخرى، كرم محافظ الحناكية جمعية البر الخيرية بالمحافظة نظير جهودها التي قدمتها خلال الأشهر الماضية لعدد من الأُسر المحتاجة ولعدد من مستفيدي الاستحقاق للإسكان التنموي بالتعاون مع وزارة الإسكان، ورفع جميع الحالات إلى موقع منصة جود بوزارة الإسكان.

// انتهى //

17:54ت م

0211





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الحناكية يطلّع على مسار مشروعات وزارة الإسكان بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.