السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جمهورية النيجر يلتقي بوزير الخارجية النيجري



نيامي 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي في نيامي اليوم بمعالي وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجرين في الخارج كاللا أنقوراو.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

// انتهى //

17:18ت م

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