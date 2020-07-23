السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمّر قنابل تقليدية الصنع ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري -إثر عمليات بحث وتمشيط بمحافظتي عين الدفلى والشلف- سبع قنابل تقليدية الصنع.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قوات الجيش ببرج باجي مختار أوقفت 10 مهربين، وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع وأغراضا ومعدات تابعة للمهربين، فيما أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة .

// انتهى //

16:32ت م

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