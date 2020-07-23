السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على سبعة بنجلاديشيين احتجزوا مقيما من جنسيتهم وطلبوا مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على سبعة أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس)، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم"، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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16:30ت م

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