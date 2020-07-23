السعودية اليوم / العراق يسجل 2361 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2361 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 80 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4122, فيما سُجلت 2258 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 69405 حالات، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 28699 , منهم 375 في العناية المركزة.

// انتهى //

16:29ت م

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بغداد 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 102226 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 80 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4122, فيما سُجلت 2258 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 69405 حالات، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 28699 , منهم 375 في العناية المركزة.// انتهى //16:29ت م0189

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