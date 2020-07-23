حج / جامعة القصيم تشارك في حملة «دمي لضيوف الرحمن»



بريدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

شاركت جامعة القصيم، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، في حملة "دمي لضيوف الرحمن"، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية دمي.

وأكد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد السهلي ، بأن الكلية ولما تلقاه من دعم لا محدود من قبل إدارة الجامعة، لا تتوانى في تقديم خدماتها والمشاركة في مثل هذا العمل النبيل الذي يهدف إلى تعزيز التبرع بالدم ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التبرع الطوعي، مشيراً إلى أن الكلية قد شاركت وللأسبوع الثاني على التوالي في تنظيم وإعداد حملات التبرع بالدم التي تقيمها جمعية دمي، كما قامت بتقديم خدمات للمستفيدين والزوار للحملات.

وأوضح "السهلي" أن تخصص بنوك الدم هو أحد التخصصات الفرعية لقسم المختبرات الطبية بالكلية، لذلك فإن الكلية تقوم ببرامج نوعية تثقيفية مصاحبة للحملات شملت أهمية التبرع بالدم، وأنواعه، وفوائده، وشروطه، وفصائل الدم المختلفة، وأنواع فقر الدم ومسبباته وطرق الوقاية منه، كما قدم الدكتور السهلي شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود على دعمه اللامحدود لأنشطة وبرامج الكلية لكي تحقق رسالتها المجتمعة، وواصل شكره لشركاء العطاء في جمعية دمي على هذا العمل التكاملي بين الكلية والجمعية.

وبين المدير التنفيذي لجمعية دمي حمود البطي أن الحملة تهدف إلى تعزيز التبرع بالدم بين القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية لدعم بنوك الدم وسد الاحتياج للدم من قبل المرضى والمحتاجين لقطرة دم خصوصاً في موسم الحج الفضيل وخدمة لضيوف الرحمن.

وأشار البطي إلى أن الجمعية منذ تدشين الحملة وخلال فترة قصيرة قامت بحملات تبرع في التجمع الصحي وفرع وزارة الإسكان والأحوال المدنية وشركة الاتصالات

// انتهى //

16:26ت م

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بريدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسشاركت جامعة القصيم، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، في حملة "دمي لضيوف الرحمن"، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية دمي.وأكد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد السهلي ، بأن الكلية ولما تلقاه من دعم لا محدود من قبل إدارة الجامعة، لا تتوانى في تقديم خدماتها والمشاركة في مثل هذا العمل النبيل الذي يهدف إلى تعزيز التبرع بالدم ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التبرع الطوعي، مشيراً إلى أن الكلية قد شاركت وللأسبوع الثاني على التوالي في تنظيم وإعداد حملات التبرع بالدم التي تقيمها جمعية دمي، كما قامت بتقديم خدمات للمستفيدين والزوار للحملات.وأوضح "السهلي" أن تخصص بنوك الدم هو أحد التخصصات الفرعية لقسم المختبرات الطبية بالكلية، لذلك فإن الكلية تقوم ببرامج نوعية تثقيفية مصاحبة للحملات شملت أهمية التبرع بالدم، وأنواعه، وفوائده، وشروطه، وفصائل الدم المختلفة، وأنواع فقر الدم ومسبباته وطرق الوقاية منه، كما قدم الدكتور السهلي شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود على دعمه اللامحدود لأنشطة وبرامج الكلية لكي تحقق رسالتها المجتمعة، وواصل شكره لشركاء العطاء في جمعية دمي على هذا العمل التكاملي بين الكلية والجمعية.وبين المدير التنفيذي لجمعية دمي حمود البطي أن الحملة تهدف إلى تعزيز التبرع بالدم بين القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية لدعم بنوك الدم وسد الاحتياج للدم من قبل المرضى والمحتاجين لقطرة دم خصوصاً في موسم الحج الفضيل وخدمة لضيوف الرحمن.وأشار البطي إلى أن الجمعية منذ تدشين الحملة وخلال فترة قصيرة قامت بحملات تبرع في التجمع الصحي وفرع وزارة الإسكان والأحوال المدنية وشركة الاتصالات السعودية بالقصيم، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل المتبرعين، مؤكدًا على أن الحملات مستمرة في بقية القطاعات الأخرى حتى نهاية موسم الحج، كما أن هذه الحملات يصاحبها حملات تبرع أخرى أسبوعية في مقر الجمعية بمدينة بريدة.// انتهى //16:26ت م0186

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