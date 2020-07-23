شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً من "ترامب" للاطمئنان على صحة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، متمنياً له الشفاء العاجل. وقد طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة. كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالاً من "ترامب" للاطمئنان على صحة خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.