شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 2238 إصابة جديدة بكورونا و3092 حالة تعافي و34 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة بأنه وحتى الآن لم يتم إثبات وجود علاقة ما بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار كورونا وفي المقابل ، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3092 حالة تعافي و34 حالة وفاة

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