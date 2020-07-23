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2020-07-23 ضبط 7 وافدين بمكة احتجزوا مقيماً وقيدوه وطلبوا فدية لتحريره وثقوا جريمتهم إثر خلافات مالية سابقة بينهم متابعات الخليج 365 - واس صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على سبعة أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس)، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره “إثر خلافات مالية سابقة بينهم”، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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