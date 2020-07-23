- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نتائج القبول في جامعة الجوف تشمل 8000 طالب وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نتائج القبول في جامعة الجوف تشمل 8000 طالب وطالبة
3311 منهم في الكليات العلمية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة الجوف اليوم نتائج القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، وحددت يوم الخميس الموافق 1441/12/9هـ موعداً لتثبيت القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).
وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي أن عدد الطلبة الذين رُشّحوا للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في جميع فروع الجامعة بلغ 8000 طالب وطالبة، منهم 3737 طالباً، و4263 طالبة، حيث قُبل 3311 في الكليات العلمية و4689 في الكليات النظرية، وبلغ عدد المقبولين في برامج البكالوريوس 7417 طالباً وطالبة، و583 في برنامج الدبلوم ، حيث قُبل 5254 من مدارس منطقة الجوف و2746 من خارج منطقة الجوف.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج القبول في جامعة الجوف تشمل 8000 طالب وطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.