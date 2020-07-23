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الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف دون 7500 نقطة
أسهم 82 شركة أغلقت مرتفعة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 1.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7426.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.1 مليارات ريال.
260 ألف صفقة
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 232 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, أبو معطي, ريدان, سدكو كابيتال ريت, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العمران, باعظيم, صدق, طباعة وتغليف, وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و 9.69%.
الأسهم الأكثر نشاطا في القيمة
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، ريدان, الأندلس, والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, العمران, دار الأركان, الأسماك، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 123.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8145.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 305 آلاف سهم تقاسمتها 766 صفقة
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