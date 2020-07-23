الصين تفرض إجراءات الإغلاق مجددًا على 6 ملايين شخص

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

طبقت الصين إجراءات طارئة للسيطرة على إحدى المدن الكبرى في شمال شرق البلاد، بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط مخاوف من حدوث موجة تفشي أخرى.

وسجلت داليان، المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة في مقاطعة لياونينغ، 3 حالات إصابة بـ كوفيد-19 منذ يوم الأربعاء، بعد أن أبلغت عن عدم وجود حالات محلية لمدة أربعة أشهر تقريبًا.

وحثت السلطات سكان المدينة على عدم المغادرة ما لم تكن هناك حالة طوارئ، ووضعوا المئات تحت العزلة مع تعقب الاتصالات الوثيقة للمصابين.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تصارع فيه الصين موجة تفشي الفيروس التي تفجرت في شينجيانغ وهونغ كونغ، حيث سجلت الأولى 18 إصابة جديدة في يوم واحد، ليصبح مجموع الحالات النشطة 82 حالة في أسبوع.

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وسجلت هونغ كونغ رقمًا قياسيًا بلغ 118 إصابة اليوم الخميس، ليصل إجمالي الحالات ما مجموعه 2250 حالة إصابة مؤكدة ، بما في ذلك 14 حالة وفاة.

وأفاد مسؤولون في داليان أن الحالة الأولى هي لرجل، 58 عامًا، يعمل في سوق مأكولات بحرية محلي، وبعد ذلك سجلت المنطقة 12 حالة إصابة، ويتم الآن إجراء تحقيق لتحديد المصدر الإصابة.

ويقوم المسؤولون بإجراء اختبارات الحمض النووي على ما يقرب من 200 ألف من السكان في المناطق التي يعيش فيها المرضى.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 83,729 إصابة وتُوفي 4,634 شخصًا بينما تعافى 78,855 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الإصابات إلى 15,415,727 إصابة، وتُوفي 631,134 شخصًا، بينما تعافى 9,389,466 شخصًا.

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