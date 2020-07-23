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أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في عسير

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2020-07-23

أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في عسير

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

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قالت صحة عسير، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات ” تطمن ” في المنطقة تجاوز 26 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة ” تطمن ” من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات ” تطمن ” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.



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