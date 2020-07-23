أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في عسير

2020-07-23

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

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قالت صحة عسير، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات ” تطمن ” في المنطقة تجاوز 26 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة ” تطمن ” من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات ” تطمن ” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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