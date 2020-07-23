السعودية | بالصور.. ماذا تحتوي غرف الحجاج في مكة؟

شكرا لقرائتكم بالصور.. ماذا تحتوي غرف الحجاج في مكة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جهزت وزارة الحج والعمرة السعودية فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.

أما في غرف النوم، فقد تم تجهيز معدات كاملة جاهزة للاستخدام، تتمثل في إحرام معقم لكل حاج، بالإضافة إلى الكمامات والمعقمات وأدوات الراحة، وكتيب صفة الحج، بالإضافة إلى أكياس الجمرات والمظلة الشمسية وحقيبة الظهر الخاصة بالتنقلات والمجهزة بالاحتياجات اللازمة.

وسلمت وزارة الحج والعمرة شنطة سفر متكاملة لكل حاج مجهزة بالأدوات الأساسية، ليستعملها الحجاج في سفرهم وقدومهم إلى مكة المكرمة.