الملك سلمان يجري عملية جراحية لإزالة هذا العضو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 يوليو 2020 04:15 مساءً - قالت وكالة الأنباء الرسمية الخميس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي دخل المستشفى في وقت هذا الأسبوع خضع لجراحة ناجحة لإزالة المرارة،

وأضافت: “وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح”. لكنها أشارت إلى أنه “سيمضي.. بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية نقلت يوم الاثنين عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عامًا) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

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وظهر العاهل السعودي في اليوم التالي في مقطع فيديو خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء من داخل المستشفى.

ونقلت الوكالة السعودية بتقريرها، أن العاهل السعودي “توجه بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه ـ أيده الله ـ للاطمئنان على صحته”.

يذكر أن آخر ظهور علني للملك سلمان كان في 19 مارس حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا.