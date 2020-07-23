محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة بنسبة 68%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية. كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 04:50 PM ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة Advertisements "الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة "الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة بنسبة 68%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية. كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 . الكلمات المفتاحية ، "الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات مكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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