، المملكة تطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام بحضرموت ،

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية المُكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منه 10.500 طفل من أسر الأيتام والنازحين، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.
وأشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، شاكرًا المركز على هذه اللفتة الطيبة تجاه الأطفال الأيتام والنازحين.
وأكّد البحسني أهمية المشروع في مساعدة الأسر الفقيرة والنازحة وتخفيف معاناتها خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أربع مديريات بمحافظة حضرموت هي: حجر، وبروم ميفع، والمُكلا، والريدة، وقصيعر.
يذكر أن المركز أطلق مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 04:44 PM
مشروع ينفذه "إغاثي" الملك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثةالمملكة تطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام بحضرموت
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية المُكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منه 10.500 طفل من أسر الأيتام والنازحين، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.
وأشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، شاكرًا المركز على هذه اللفتة الطيبة تجاه الأطفال الأيتام والنازحين.
وأكّد البحسني أهمية المشروع في مساعدة الأسر الفقيرة والنازحة وتخفيف معاناتها خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أربع مديريات بمحافظة حضرموت هي: حجر، وبروم ميفع، والمُكلا، والريدة، وقصيعر.
يذكر أن المركز أطلق مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً.
، المملكة تطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام بحضرموت ،
المصدر : الخليج 365
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