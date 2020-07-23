محمد بن مسعود - الدمام - إلى الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس. وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاش التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" سيتم تقديمه إلى الأربعاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م الموافق ٨ ذي الحجة ١٤٤١. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 04:19 PM Advertisements إلى الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م تقديم موعد صرف معاش أغسطس‎ تقديم موعد صرف معاش أغسطس‎ أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس. وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاش التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" سيتم تقديمه إلى الأربعاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م الموافق ٨ ذي الحجة ١٤٤١. الكلمات المفتاحية ، تقديم موعد صرف معاش أغسطس‎ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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