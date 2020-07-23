شكرا لمتابعة خبر عن السماح للمحكوم عليهن بحد شرعي بممارسة التزيين النسائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدرت موافقة الجهات المعنية، على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي. صدرت موافقة الجهات المعنية، على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي. وتضمنت التعديلات، شروط ممارسة هذا النشاط والتي تتضمن أن يدير المحل مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة. كما وافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: " تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة ". وكذلك إلغاء الفقرة الأولى من المادة (4)، إذ كانت تشترط في من يمارسن التزيين النسائي في المحل، ألاّ تكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها.

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