الجبير: نعتز ونفخر بالإنجاز العربي الإماراتي في إطلاق مسبار الأمل نحو الفضاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بالإنجاز الذى حققته الإمارات في إطلاق مسبار الأمل نحو الفضاء.
وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"نعتز ونفخر بالإنجاز العربي الإماراتي في إطلاق مسبار الأمل نحو الفضاء".
وتابع :"سررت كما سُرَّ كل سعودي وعربي وأنا أشاهد أول صورة ألتقطت منه على بعد مليون كيلومتر عن الأرض،تحية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ونسأل الله أن يوفقهم لكل نجاح".
يذكر أن الإمارات أطلقت منذ يومين مسبار الأمل، لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ.
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