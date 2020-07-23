شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات لـ"المقيمين": تسجيل بصمة أفراد الأسرة أساسي لإتمام الإجراءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات ، المقيمين بتسجيل البصمة لأفراد الأسرة لإتمام الإجراءات. طالب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات ، المقيمين بتسجيل البصمة لأفراد الأسرة لإتمام الإجراءات. وقال الحساب عبر "تويتر" :" أخي المقيم: تسجيل البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر"

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