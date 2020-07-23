شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح سبب جلطة الشريان التاجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، سبب جلطة الشريان التاجي وطريقة تطورها.

وكان أحد متابعي الدكتور قد تساءل عما اذا كانت جلطة الشريان التاجي تتحرك حتى تصل القلب أم أنها تنشأ في مكان واحد حتى تسده.

وأجاب بأن الجلطة تنشأ في الغالب بسبب تخثر الدم على قمة كثيب الكلسترول المترسب على جدار الشريان التاجي وتتطور في نفس المكان حتى تسده.