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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تغيير فترة الإقرار الضريبي من إقرار شهري إلى ربع سنوي. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تغيير فترة الإقرار الضريبي من إقرار شهري إلى ربع سنوي. وتضمنت الخطوات التالي: تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هنا، ثم اختيار الضرائب غير المباشرة، ثم ضريبة القيمة المضافة، ثم طلبات المكلف (إنشاء طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات الضريبية ) .

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