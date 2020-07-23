شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاهد ساحرة لجريان المياه بحوطة بني تميم إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو عن مشاهد طبيعية خلابة لجريان المياه إثر هطول الأمطار بحوطة بني تميم بالرياض . كشف مقطع فيديو عن مشاهد طبيعية خلابة لجريان المياه إثر هطول الأمطار بحوطة بني تميم بالرياض . وأظهر الفيديو الذي وثقه احد المواطنين المياه الجارية بشعيب عنثر وقد شكلت نهراً بين الأشجار في مشاهدساحرة . وشهدت عدة مناطق بالمملكة اليوم الخميس هطول امطار غزيرة ورعدية رغم اجواء الصيف ومن المتوقع ان تستمر حتى الثلاثاء المقبل . إقرأ أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشاهد ساحرة لجريان المياه بحوطة بني تميم إثر هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.