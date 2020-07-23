شكرا لمتابعة خبر عن منع الوافدين من الإمامة والتدريس في حلقات تحفيظ القرآن بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، توجيهًا بمتابعة حلقات تحفيظ القرآن الكريم الملحقة بالجوامع والمساجد وأئمة المساجد.

ويأتي هذا التوجيه في تعميم متداول للإدارة، بهدف التأكد من خلو الحلقات من أعضاء تدريس وأئمة من إحدى الجاليات المقيمة، مشددة على منع غير السعوديين من الإمامة وحلقات التحفيظ.

كما نبّهت بحسب "سبق"، على ضرورة الرفع عاجلاً في حين وجود ملاحظات ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.