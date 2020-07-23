شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تحبط تهريب 2.880 ملصق لزجاجات خمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الجمارك من إحباط عملية تهريب 0 2.88 ملصق زجاجات خمور . تمكنت الجمارك من إحباط عملية تهريب 0 2.88 ملصق زجاجات خمور . وأوضحت الجمارك عبر حسابها "تويتر" : بأن أبطال الجمارك تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 2,880 ملصق لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة لمنفذ جسر الملك فهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تحبط تهريب 2.880 ملصق لزجاجات خمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.