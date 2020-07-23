شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف أسباب مطر القيظ وسر هطوله على مناطق دون الأخري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):فسر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية ظاهرة مطر القيظ التي تشهده عدة مناطق بالمملكة .
وقال " الزعاق " في فيديو له ان مطر القيظ يحدث على فترات متباعدة لكنها ليست بالمستحيلة حيث حدثت سابقاً عام 1960 م نواحي القصيم ، وسنة 1993 م على نفس المنطقة ، وسنة 1996 على منطقة اخرى .
وأشار ان مطر القيظ يحدث في منطقة دون الأخرى وليست شاملة ، حيث تتحول الحرارة إلى رطوبة والرطوبة إلى سحب ماطرة على بعض المناطق ، وغيرها من عوامل الطقس .
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