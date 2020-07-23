ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يجري عملية لاستئصال المرارة

أفاد الديوان الملكي السعودي بأن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة اليوم الخميس في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض، مشيرًا إلى نجاح العملية الجراحية.

وقال الديوان في بيان أصدره اليوم: "أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة هذا اليوم الخميس 2 ذي الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية -ولله الحمد- بالنجاح، هذا وسيمضي -حفظه الله- بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وأضاف الديوان في بيانه: "وقد وجّه الملك خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر -حفظه الله- عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة". وفق صحيفة سبق السعودية.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن قبل ثلاثة أيام، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.