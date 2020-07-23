الوزير الجبير يعلِّق على «مسبار الأمل» الإماراتي: فخر كل سعودي وعربي

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن مسبار الأمل الذي أطلقته الإمارات نحو كوكب المريخ، هو «فخر لكل سعودي وعربي»، وقال الجبير، عبر حسابه بتويتر: «نعتز ونفخر بالإنجاز العربي الإماراتي في إطلاق مسبار الأمل نحو الفضاء».

وقال الوزير الجبير: «سررت كما سُرَّ كل سعودي وعربي وأنا أشاهد أول صورة التقطت منه على بعد مليون كيلومتر عن الأرض.. تحية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ونسأل الله أن يوفقهم لكل نجاح».

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وأطلقت الإمارات منذ يومين مسبار الأمل، لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وأرسل المسبار أول صورة له من بُعد مليون كيلو متر من الأرض للكوكب الأحمر، ومن المتوقع وصوله لنقطته النهائية في شهر فبراير 2021م.

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