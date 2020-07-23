سفارة السعودية بالإمارات: فتح منفذ البطحاء وعودة الراغبين بدون تصريح مسبق

أعلنت سفارة السعودية في الإمارات، اليوم الخميس، إمكانية عودة المواطنين السعوديين إلى البلاد عبر منفذ البطحاء، بدون تصريح مسبق.

وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنه ابتداءً من اليوم، تود السفارة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ البطحاء بدون تصريح مسبق.

وأشارت السفارة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة للوقاية من فيروس كورونا.

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وكانت السفارتان السعوديتان في الكويت والبحرين، أعلنتا أمس الأربعاء عن فتح المنافذ البرية وجسر الملك فهد، لعودة المواطنين ومرافقيهم من العمالة المنزلية إلى المملكة بدون تصريح مسبق.

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