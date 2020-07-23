استئصال ورم من حنجرة رضيع بولادة الدمام

تمكن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من استئصال ورم من مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، وهو من الأورام النادرة في مجرى التنفس. وأوضحت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن العملية استغرقت ساعة ونصف الساعة، وأجريت بالمنظار ليتم تحويل الرضيع لقسم العناية المشددة ومن ثم يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

وكان الرضيع أدخل المستشفى وهو يعاني من اختناقات شديدة متكررة مما استدعى إدخاله العناية المركزة، لتجرى له عملية منظار للحنجرة وتبين وجود ورم فيها مع انسداد شديد لمجرى التنفس وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي مما استدعى إدخاله العمليات.

يذكر أن قسم جراحات الأطفال التخصصية الذي يشمل قسم الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال هو من الأقسام الطبية المستحدثة في مستشفى الولادة والأطفال، ويحظى بدعم ومتابعة خاصة من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.