استئصال ورم من حنجرة رضيع بولادة الدمام

وكان الرضيع أدخل المستشفى وهو يعاني من اختناقات شديدة متكررة مما استدعى إدخاله العناية المركزة، لتجرى له عملية منظار للحنجرة وتبين وجود ورم فيها مع انسداد شديد لمجرى التنفس وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي مما استدعى إدخاله العمليات.
يذكر أن قسم جراحات الأطفال التخصصية الذي يشمل قسم الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال هو من الأقسام الطبية المستحدثة في مستشفى الولادة والأطفال، ويحظى بدعم ومتابعة خاصة من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.
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